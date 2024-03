COR. FIO., Contro questa Roma è necessaria un'impresa

FirenzeViola.it

Altro giro, altra corsa, altro scontro diretto. Questo - scrive il Corriere Fiorentino - è, per la Fiorentina, il mese di marzo. Un frullatore dal quale i viola cercheranno di uscire vivi e, soprattutto, ancora in corsa su tutti i fronti. E così, dopo la vittoria in rimonta nel fango di Budapest, per gli uomini di Italiano è già tempo di rituffarsi sul campionato. E pazienza se lo sforzo dell’altra sera si è fatto sentire come poche altre volte prima.

Così è però, e del resto ormai la storia si ripete da oltre un anno e mezzo. Partita, rifinitura, partita. Una routine difficile da gestire soprattutto se, come in questo caso, alle gare di coppa si sommano match di serie A ad altissimi coefficiente di difficoltà come quello di stasera contro la nuova Roma di Daniele De Rossi. Servirà un’impresa insomma. Per restare agganciati al treno che vale l’Europa, per non abbandonare il sogno quinto posto che ad oggi varrebbe la Champions e per allungare su Napoli e Torino che nel primo anticipo si sono annullate tra loro.