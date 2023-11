COR.FIO., Contro il Bologna si tornerà a fare sul serio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine del Corriere Fiorentino è possibile trovare il commento di Ernesto Poesio sulla vittoria di ieri sera della Fiorentina di Conference League contro il Cukaricki. Il collega si è espresso sulla partita e sulla Conference, riprendendo le parole di Mourinho e Sarri che hanno parlato dell'inesistenza di partite amichevoli e del non sottovalutare mai l'avversario.

Questo il suo pensiero: "Alcune squadre, come il Cukaricki, finiscono per svilire il valore di un torneo, in questo caso la Conference, per manifesta inferiorità. Intendiamoci, nessuna colpa ai volenterosi serbi, ma forse la Uefa - impegnata ad allargare a dismisura dalla prossima stagione le

partecipazioni alle coppe - certe partite dovrebbe guardarle con più attenzione. Semmai finisce per essere soprattutto una scocciatura per una squadra come la Fiorentina, costretta a un viaggio scomodissimo a tre giorni da una partita fondamentale come quella contro il Bologna. Perché solo domenica si potrà davvero capire il grado di reazione degli uomini di Italiano alle tre sconfitte consecutive. Il test di ieri non è stato un'amichevole, ma poco più di un allenamento infrasettimanale sì. E a dirla tutta non è stato nemmeno particolarmente confortante visto che, a eccezione del gol su rigore di Nzola (calciato malissimo), i viola non sono praticamente mai riusciti a tirare in porta e in almeno un'occasione sono stati anche a un passo da subire quello che sarebbe stato un clamoroso pareggio. Ma siccome per fortuna i gol non li sbagliano solo gli attaccanti della Fiorentina, alla fine sono arrivati i tre punti e un primo posto del girone che significa almeno un piede alla fase successiva. Missione compiuta dunque, ma ora col Bologna si tornerà a fare sul serio. Sperando che Italiano e i suoi ne siano ben consapevoli".