COR. FIO., Con dieci punti si può continuare a sperare

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Ernesto Poesio all’indomani del 5-0 rifilato dai viola alla Sampdoria: “Alla festa hanno partecipato proprio tutti, protagonisti per un giorno, quasi a voler sottolineare come la forza ritrovata di questa Fiorentina vada ricercata anche nello spogliatoio. […] Perfino Jovic, dopo un primo tempo in cui era lecito chiedersi se fosse sceso in campo, alla fine è riuscito a rendersi utile alla causa fornendo tre assist ai compagni. […] Il turn over di Italiano questa volta è stato massiccio, ma la Fiorentina non ha modificato il proprio modo di giocare a partire dalla pressione altissima, ormai marchio di fabbrica, che riesce a mandare in tilt quasi tutte le difese avversarie. […] La partita contro la Samp restituisce al tabellino anche la classe di Gaetano Castrovilli. Talento puro, come si usa dire, è mancato moltissimo alla Fiorentina nell’ultimo anno. […] I viola, in attesa di quello che accadrà con la possibile penalizzazione della Juventus, sono a dieci punti dal primo gradino utile. Tanti per sperare davvero in un recupero, ma non troppi per non continuare a provarci”.