COR. FIO., "Complimenti rimandati a mercoledì"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'analisi della vittoria viola a San Siro contro l'Inter a firma di Ernesto Poesio. Di seguito un estratto: "Modo migliore per iniziare il mese decisivo per la stagione non poteva esserci. La Fiorentina vista a San Siro dimostra ancora una volta come le motivazioni e la convinzione possano fare la differenza. Una posizione impensabile solo fino a un mese fa, frutto di un cambio di passo prima di tutto mentale da parte del gruppo di Italiano. Una vera e propria metamorfosi nata nel momento più difficile della stagione con la contestazione veemente della curva Fiesole e agevolata anche dal cambio di modulo ormai assodato, con il 4-3-3 con cui era partita la stagione definitivamente in soffitta perché ormai troppo prevedibile e non adatto a far rendere al meglio la rosa. Ma il tempo per i complimenti in casa viola dovrà essere rimandato perché già mercoledì a Cremona la Fiorentina dovrà presentarsi in campo con la stessa fame di vittoria mostrata ieri a San Siro. È quello uno degli appuntamenti più importanti della stagione, perché raggiungere una finale da giocarsi magari proprio con questa Inter (o con la Juventus) è un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Lo sprint dunque è iniziato, ora serve continuare a correre senza voltarsi indietro. Per poi vedere, come cantava Jannacci, 'l’effetto che fa'".