COR.FIO., Colloquio Italiano-Nico, dal 1' a meno di sorprese

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dove non arriva il mercato, arriva la voglia di esserci. Quella di Nico Gonzalez, recuperato dopo l’infortunio di metà dicembre e, pur non al 100%, carico di fare la differenza già stasera con l’Inter. È l’argentino, per il Corriere Fiorentino, il vero “colpo” di questa sessione di gennaio per la Fiorentina. Stando a ciò che si legge sul quotidiano, Italiano e Gonzalez hanno parlato ieri sera e salvo clamorose sorprese l’argentino stasera in campo dall’inizio. L’obiettivo è dare tutto finché ne avrà (una sessantina di minuti?) prima magari di ricevere il cambio da Sottil.

Anche se, aggiunge il giornale, ci fosse stato il famoso attaccante esterno chiesto da Italiano, sarebbe stato tutto più semplice. Ma così non è, al momento. A tal proposito, concretizzato l’addio di Brekalo in direzione Spalato, tocca a Barone e Pradè sostituire l’ex Torino e in prima fila resta sempre il nome di Ruben Vargas, anche se nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto un tentativo anche per Luciano Rodriguez (20), uruguaiano del Montevideo.