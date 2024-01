COR. FIO., Che dubbi sul modulo: difesa a 3 o a 4?

Nell'analizzare le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Vincenzo Italiano, il Corriere Fiorentino prova ad anticipare qualche scelta di formazione del tecnico viola in vista del match di stasera contro il Napoli. Per la semifinale di Supercoppa Italiana recuperati i lungodegenti Dodò e Nico Gonzalez che verosimilmente però faranno solo una comparsata in panchina. C'è poi il dubbio modulo.

Scrive il Corriere: "Resta difficile immaginare quale abito possa scegliere Italiano: difesa a tre, e quindi 3-4-1-2, o 4-2-3-1?. A prescindere dal modulo sarà ancora una Fiorentina in emergenza e con Bonaventura e Arthur non al 100%. Se c’è una cosa che questa squadra ha dimostrato però, è di avere cuore. E allora perché non sognare? Sono 90’ più, in caso di parità, i calci di rigore. Per prendersi un’altra finale, e riscrivere la storia".