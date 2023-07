COR. FIO, "Caro Franchi": proteste per gli abbonamenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Carissimo Franchi": questo il titolo che il Corriere Fiorentino utilizza per il suo approfondimento sulla campagna abbonamenti lanciata dalla Fiorentina nelle ultime ore. Una novità annunciata tra la serata di martedì e la mattinata di ieri: nuovi prezzi per gli abbonamenti stagione 2023-24, con un cospicuo aumento per ogni settore.

Un aumento già preventivato ma che ha comunque riscontrato l'indignazione del popolo fiorentino per il sovrapprezzo: la Curva Fiesole passa ad esempio dai 190 euro di costo per l'abbonamento 2022-23 ai 239 di quest'anno. L'altra novità che non ha trovato il riscontro favorevole del pubblico è la distinzione tra abbonamento "pro" ed "easy", una distizione spiegata così dal Corriere:

- Entrambe le formule comprendono le 19 partite interne di campionato, più la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, ma chi deciderà di sottoscrivere la tessera «pro» potrà godere di alcuni vantaggi (prelazione per l’acquisti di massimo 4 biglietti per altri eventi, prelazione per abbonamenti in eventuali stadi a capienza ridotta durante i lavori al Franchi) tra cui quello che ha scatenato le maggiori polemiche è sicuramente quello legato alla cedibilità dell’abbonamento. Per la prima volta infatti vengono posti dei fortissimi limiti che, per gli abbonati «easy», diventa addirittura un divieto -.

Perplessità come detto di tifosi e Viola Club, che contestano alla società non solo l'aumento dei prezzi (già messo in preventivo) ma i tempi ristretti e la comunicazione fatta su questa campagna abbonamenti, che si è aperta ieri e si dividerà in quattro fasi: fino al 12 luglio super prelazione web accompagnata, fino al 19, alla prelazione semplice per chi non si abbonerà online; dal 13 luglio al 1 agosto vendita libera promo e, dal 2 all’11 agosto, vendita libera. Sono poi attive la «Promozione Fedelissimi» per chi ha sempre rinnovato la tessera negli ultimi dieci anni (a eccezione del 2020-21 e 2021-22) e riduzioni per under 6, under 14, under 25 e over 70. Infine, in previsione dell’avvio dei lavori di restyling, sono stati esclusi dalla vendita gli abbonamenti per la Curva Ferrovia e per la Maratona Laterale attigua al Settore Ospiti.