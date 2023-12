COR.FIO., Barak sempre in ritardo: può tornare il 4-3-3

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa sera a Monza la Fiorentina si gioca quella che può essere una “partita trampolino”. La definisce così il Corriere Fiorentino, sottolineando come una eventuale vittoria sarebbe importantissima visti i match di questo turno, Bologna-Atalanta e Roma-Napoli. Ma i viola arrivano all’U-Power Stadium in emergenza, senza Nico Gonzalez e anche senza Bonaventura, alle prese con un fastidiosissimo dolore al tallone.

In attacco da una parte c’è Beltran, provato sulla trequarti col Verona ma ancora indietro nel processo di giusta interpretazione del ruolo. Dall’altra Barak che, dopo un’estate complicatissima, tutte le volte che è stato chiamato in causa è parso ancora in ritardo - si legge -. Per questo, non ci sarebbe da sorprendersi se per una volta Italiano decidesse di tornare al vecchio e caro 4-3-3.

Per Beltran invece si riapre il solito ballottaggio con Nzola, con i soliti Sottil, Ikonè e Kouame (in attesa di rinforzi dal mercato) a giocarsi le altre due maglie dell’attacco, e dai quali Italiano chiede segnali prima dell’inizio del mercato. Come domenica scorsa insomma, la Fiorentina dovrà provare ad andare oltre un’emergenza che, ultimamente, è diventata una fastidiosissima abitudine, alla quale però i viola devono resistere per passare il miglior Natale possibile.