COR.FIO., Ballottaggio in attacco: chance per Koko?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ballottaggio per la scelta del centravanti in vista della gara di Genova, scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, è apertissimo. Sono in quattro a contendersi una maglia: Jovic, Nzola, Beltran e Kokorin. Il primo, salvo sorprese, sarà ceduto e quindi probabilmente partirà dalla panchina.

Nzola, arrivato una settimana fa, così come Beltran (a Firenze da meno tempo), conoscendo Italiano potrebbero restare fuori anche loro. Occhio dunque a Kokorin. Sembra incredibile ma il russo è forse l’attaccante che in estate ha fatto meglio di tutti e lo stesso allenatore sarebbe rimasto (molto) colpito dal suo atteggiamento e dal suo stato di forma tanto che non ci sarebbe troppo da stupirsi se alla fine la scelta cadesse su di lui.