COR.FIO., Arthur, futuro incerto. Pure Duncan (in scadenza)

© foto di Federico De Luca

La carriera di Arthur è rinata con l’avvento a Firenze e il risultato, come riporta il Corriere Fiorentino, è sotto gli occhi di tutti: 18 partite di campionato su 18 di cui 15 da titolare, 92,5% di passaggi riusciti, 31 tackle vinti, 24 passaggi chiave (solo Bonaventura meglio di lui tra i viola) ma anche, o forse soprattutto, quella straordinaria personalità nel farsi dare il pallone anche nelle situazioni più complesse. Talmente positivo il suo impatto, da far aprire con largo anticipo la discussione sul suo futuro.

Arthur è valutato attorno ai 20 milioni e soprattutto vanta uno stipendio che si aggira sui 6 milioni netti, troppi per la Fiorentina. Per questo immaginare un riscatto è a oggi molto difficile e comunque, per vederlo in viola anche la prossima stagione, servono almeno due requisiti fondamentali: la Champions, e la permanenza di Italiano - scrive il Corriere -.

Intanto, col brasiliano è rinato anche Alfred Duncan, diventato pure lui titolare quasi inamovibile (15 presenze in serie A di cui 13 dal primo minuto). Fisicità, corsa, capacità di recuperar palloni. Se Arthur è cervello e costruzione, lui è muscoli e sostanza. Ma anche sull'ex Sassuolo il futuro è incerto: il suo contratto infatti scadrà a giugno e, pur essendo presente un’opzione per il prolungamento fino al 2025, a oggi la società non gli ha ancora comunicato niente.