COR.FIO, Altri guai per Pierozzi: la situazione

In casa Fiorentina è emergenza sulla corsia di destra: dopo il crack di Dodò (operato ieri al ginocchio a Villa Stuart), Vincenzo Italiano cerca soluzioni per sostituire sostituire il brasiliano, che starà assente a lungo. La piacevole sorpresa di inizio stagione è l'ex Primavera Michael Kayode che però a questo punto rimane l'unica alternativa per il ruolo di terzino destro. Questo perché anche l'altro esterno basso di ruolo, Niccolò Pierozzi, è alle prese con una complicata situazione fisica. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino nell'edizione odierna infatti, il classe 2001 (anche lui ieri a Villa Stuart per un controllo) soffrirebbe di un guaio all'inguine che non gli permetterebbe di allenarsi con continuità in gruppo.

Scrive il Corriere:- Dopo i seri problemi all’addome accusati in estate, i problemi all'inguine ne fanno slittare ulteriormente il rientro in campo. Ancora per un bel po’ insomma, non sarà lui l’alternativa a Kayode sulla destra-.