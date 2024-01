COR.FIO., Ad ora 3 motivi frenano lo scambio Belotti-Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Se non è ancora decollato lo scambio tra Ikoné e Belotti, i motivi sono essenzialmente tre, sottolineati oggi dal Corriere Fiorentino: l’ingaggio del Gallo è più alto di quello dell’ex Lille, poi per abbracciare l’ex Torino i viola dovrebbero sistemare Nzola, e infine con l’addio del francese Italiano si ritroverebbe al momento col solo Nico Gonzalez sulla destra.

Anche se per quest’ultimo cavillo, ribadisce il Corriere, è atteso in città Brian Rodriguez, con l’affare che si è sbloccato ieri per circa 6 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita in favore del Club America. E non si sono mai fermati i contatti con l’Augsburg per Ruben Vargas. Tutto il resto verrà dopo, chiosa il quotidiano.