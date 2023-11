COR.FI., Viola: Inconsistenti davanti, generosi dietro

FirenzeViola.it

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la sconfitta della Fiorentina patita ieri in casa del Milan. Il quotidiano parla di “sentenza” perché ancora una volta i Viola rimandano il salto di qualità schiantandosi sui propri limiti. Alla vigilia erano due i principali dubbi: l’esterno sinistro e il centravanti.

Sul primo, il fatto che Italiano abbia preferito un rientrante Beltran certifica le difficoltà di Nzola; sul secondo l’impiego di Sottil ha sorpreso molti. Tuttavia, nonostante gli interpreti e il pressing del secondo tempo i problemi in casa gigliata sono sempre gli stessi: inconsistenza in attacco e regali in difesa. Difetti, chiosa il Corriere Fiorentino, che tengono la squadra inchiodata a terra quando potrebbe spiccare il volo.