COR.FI., Tutti gli uomini del Presidente: da Pradè ad Appio

La morte di Joe Barone lascia anche un enorme vuoto dal punto di vista dirigenziale. Era lui, infatti, ad essere braccio, mente, occhi e orecchie du Rocco Commisso a Firenze. Infrastrutture, squadra, mercato, marketing, comunicazione, rapporti istituzionali. Non c’era un singolo aspetto per il quale Joe Barone non fosse coinvolto, e determinante, in prima persona.

Sul piano tecnico, scrive il Corriere Fiorentino, è facile ipotizzare un ruolo ancor più di primo piano per Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Il primo sarà chiamato già in questi giorni al difficile compito offrire supporto sia al tecnico sia ai giocatori. Burdisso, invece, avrà forse un margine di manovra più ampio sul piano della scelta dei giocatori. Con loro assumerà un ruolo ancor più centrale il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne Alessandro Ferrari.

Poi ci sono i due uomini azienda Mark Stephan ( già oggi a.d. della Fiorentina) e Joseph Appio, vicepresidente di Mediacom e da sempre al fianco di Commisso. Originario di Montescaglioso, in provincia di Matera, è il vero e proprio braccio destro del presidente negli Stati Uniti. È con lui che Rocco Commisso si confronta quotidianamente ed è (anche) a lui che nell’estate del 2019 affidò alcuni degli aspetti più delicati nell’operazione che portò all’acquisto della società dai Della Valle. Vedremo, dunque, se Appio entrerà nel mondo Fiorentina e se lo farà trasferendosi a Firenze o rimanendo negli States. Una cosa però è certa: riempire quel vuoto lasciato da Barone sarà impresa difficile, specialmente all’inizio.