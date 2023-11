COR.FI., Serve la cooperativa del gol ma il mese aiuta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come messo in luce dalle colonne del Corriere Fiorentino, per i Viola è arrivata la quarta sconfitta in cinque gare, soltanto l’Hellas Verona ha fatto peggio. Da quando la Fiorentina vinse a Napoli e mise tutti i presupposti per alzare l’asticella c’è stato un declino che ha portato Biraghi e compagni ad essere superati in classifica dalla Roma (e oggi il Bologna potrebbe fare altrettanto) ed è chiaro che a spiegare questa flessione di novembre sia la difficoltà delle punte, ancora ferme all’unico centro di Nzola contro il Cagliari.

A San Siro si è riproposto questo tabù che da inizio anno non sembra voler cambiare: quando Nico e Bonaventura non trovano la rete, la Fiorentina perde. In generale però la Viola sembra aver perso quella “cooperativa del gol”, che fino alla gara di andata con il Cukaricki aveva portato in rete 15 giocatori.

Sarebbe riduttivo però, sottolinea il quotidiano, parlare solo di problema attacco perché anche la difesa continua a dare grattacapi, con Milenkovic e Quarta che proseguono nelle loro incertezze, e alle prese con i problemi fisici di Dodo e Kayode, che costringono ad adattare Parisi in un ruolo in cui sta trovando palesi difficoltà.

Adesso il calendario di dicembre può venire in contro a Vincenzo Italiano, che, tra le squadre che precedono i Viola in classifica, avrà da preparare soltanto lo scontro diretto con la Roma.