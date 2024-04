COR.FI., Italiano ritocca appena l'undici titolare

FirenzeViola.it

Se per la Fiorentina la gara di questa sera non è un dentro o fuori per riagganciare in campionato il treno europeo poco ci manca. I viola contro la Juventus cercano una continuità che in questo girone di ritorno è finora mancata e per questo motivo servirà la stessa squadra che mercoledì ha battuto l’Atalanta: attenta, concentrata, affamata, feroce e cattiva, scrive il Corriere Fiorentino.

A livello fisico la Fiorentina sembra star bene, segno di come l lavoro fatto in inverno stia dando i suoi frutti, e la vittoria in Coppa Italia ha messo ulteriore benzina nel motore dei viola. Per questo motivo Vincenzo Italiano starebbe pensando di ritoccare la squadra meno possibile, con Biraghi e Sottil che potrebbero essere gli unici due volti nuovi, al posto di Parisi e Kouamé. Per il resto, pur resistendo il dubbio Arthur, spazio a chi contro il Gasp ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali.