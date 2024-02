COR.FI., È una viola stroncata nell’anima e nelle ambizioni

FirenzeViola.it

Non sembra esserci più quella squadra che fino a poco tempo fa divertiva, si divertiva e sognava la Champions riuscendo ad andare al di là dei propri limiti. È una Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, stroncata nell’animo e nelle ambizioni, tanto che ad oggi sarebbe quasi inutile parlare di obiettivi. La speranza è che, col ritorno delle Coppe, la squadra trovi dentro se stessa la forza per rialzarsi.

Il pareggio di ieri, però, non lascia molto spazio all’ottimismo e non sembra particolarmente utile alla classifica viola. Un risultato che ha deluso i tanti tifosi in trasferta: «Meritiamo di più», ha urlato la curva viola a fine partita, insieme a quello «Spendere, bisogna spendere» che non si sentiva dai tempi della contestazione a Della Valle. Il vento insomma sta cambiando, sia nei confronti della squadra che, soprattutto della società.