COR.FI., È arrivata l'ora di riaprire il frigorifero

Quattro partite, zero vittorie, sei gol subiti e soltanto due reti segnate. Apre così l’edizione odierna del Corriere Fiorentino, ce sottolinea come la Fiorentina, fosse solo per i numeri di questo inizio 2024, ha assolutamente bisogno di rinforzi. A dieci giorni dalla chiusura del mercato invernale il principale candidato per arrivare sulle sponde dell’Arno sembra essere Ruben Vargas. Per lo svizzero Fiorentina ed Augsburg non hanno ancora trovato l’accodo ma la sensazione è che potrebbero venirsi in conto e accordarsi per una cifra intono ai 7 milioni di euro. A quel punto i Viola potranno cedere Brekalo, che ha offerte sia in patria (soluzione preferita dal giocatore) che dalla Salernitana.

Sempre per quanto riguarda le cessioni, non sono nemmeno escluse le partenze di Ikone e Barak, anche se per quest’ultimo la trattativa con il Napoli si è bloccata perché Italiano vorrebbe la certezza di un sostituto affidabile e pronto.