COR.FI., Cercasi contributo dalla "classe operaia viola"

Il Corriere Fiorentino sottolinea la necessità di dare la sveglia ad un gruppo che da tempo sembra spento, arreso ai propri limiti dopo che gli era stato insegnato a “non porsi limiti ma solo orizzonti”. Senza i tre giocatori più importanti della squadra - Nico, Jack e Arthur - per la Fiorentina diventa durissima stare lassù e dunque non è un caso che la viola sia calata con il calo dei propri tenori. L’altro problema, scrive il quotidiano, riguarda il rendimento pressoché nullo della “classe operaia”, ossia di quei giocatori che in una stagione ricca di impegni dovrebbero dare il proprio contributo in supporto alle stelle.

I vari Parisi, Mandragora, Lopez, Barak, Sottil, che spesso hanno deluso. Adesso serve anche anche loro facciano qualcosa in più, magari sulla scia di Beltran che, dopo le difficoltà manifestate a esprimersi centravanti, sta trovando un proprio ruolo sulla trequarti.