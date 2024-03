COR.FI., Anche i numeri allontanano l'Europa che conta

FirenzeViola.it

Va bene non aver preso gol e il punticino raccolto, che da continuità alla bella vittoria sulla Lazio, il problema è che di questo passo infatti la Fiorentina sta mettendo a rischio l’Europa dell’anno prossimo, anche nel caso in cui l’Italia riuscisse ad aggiudicarsi la quinta squadra in Champions. Apre così questa mattina il Corriere Fiorentino, che analizza i numeri messi a referto finora dai viola.

La Fiorentina viaggia ad una media di 1,55 punti a partita, che a fine campionato porterebbero a quota 59: 3 in più rispetto a i 56 conquistati la scorsa stagione e 4 in meno rispetto ai 63 che servirono alla Roma per prendersi l’ultimo posto in Europa League. A ciò va aggiunto che Bologna e Atalanta stanno volando, la Roma si è risvegliata e le prime tre già fanno un campionato a parte. Al momento infatti le speranze europee della Fiorentina sembrano relegate ad una corsa al settimo posto contro Napoli e Lazio.

L’altro limite della Fiorentina è giocare fuori dal Franchi. In trasferta la Fiorentina ha vinto solo 4 volte questa stagione (come Empoli e Monza) e mai nel 2024. Adesso il calendario mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato: la Roma di De Rossi (che è riuscito a conquistare 18 punti in 7 partite) e l’Atalanta, al netto del ko subito ieri dal Bologna. La cosa buona è che proprio nei periodi più ingarbugliati, Italiano ha sempre saputo trovare nuovo linfa per tenere la sua Fiorentina aggrappata ai sogni, ma servirà la viola vista nel girone di andata.