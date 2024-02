COR.FI., Alla ricerca di un equilibrio che non c'è

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Altro giro e altra formazione diversa dettata dall’emergenza, scrive il Corriere Fiorentino, con Italiano che aveva chiesto rinforzi sugli esterni d’attacco e invece proprio in quel ruolo si è ritrovato con un giocatore in meno. E allora, dopo aver adattato Bonaventura ala sinistra contro l’Inter, ieri la soluzione del tecnico è stata schierare Nzola sulla fascia sinistra del tridente completato da Beltran e Sottil. Un esperimento che è sembrato non pagare, visto che la Fiorentina ha chiuso il primo tempo in svantaggio di un gol e ha tirato una sola volta in porta. Non ha aiutato nemmeno l’assenza di Arthur, rimasto fuori dai convocati per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.

Non stupisce dunque la rivoluzione di Italiano al termine dei primi 45 minuti. Scelta azzeccata quella di sostituire Duncan con Mandragora, mentre Bonaventura ha fatto posto a Belotti, con Beltran che è arretrato sulla trequarti. Con i suoi migliori in campo, la squadra si ha alzato il baricentro e ha acquisito convinzione, tornando finalmente a segnare con un attaccante, 45 giorni dopo. È stato Beltran, autore di una rete fotocopia di quello col Monza, sfruttando l’errore di Falcone. Il finale però ha ribaltato di nuovo tutto, regalando gioia ai salentini e fiele ai viola.