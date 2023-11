CLEAN SHEET, Solo tre hanno fatto peggio dei Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport analizza il dato dei gol incassati fino a questo momento dalla Fiorentina, sottolineando come in campionato soltanto in due occasioni - a Udine e al Franchi contro il Cagliari - i Viola siano riusciti a mantenere inviolata la propria porta: un dato che certamente dovrà essere migliorato se si vuol fare un ulteriore salto di qualità. Al momento la Fiorentina è quinta, davanti ad Atalanta, Roma e Lazio e a sole tre lunghezze dal Milan terzo, il che significa che Biraghi e compagni sono riusciti a portare a casa ottimi risultati nonostante i gol subiti. Tuttavia quel 2 su 12, scrive il quotidiano, rappresenta un freno per una classifica che, con un dato leggermente migliore, sarebbe potuta essere ancor più positiva.

A riprova di ciò il fatto che nell’ultimo periodo, quando la Fiorentina ha latitato dal punto di vista realizzato, sono bastati quattro gol (due dall’Empoli e uno da Lazio e Juventus) per mettere insieme una striscia di tre sconfitte consecutive.

Tra le prime dieci della classe il dato sui clean sheet viola è il peggiore, ben lontano dagli otto di Juventus e Inter e se si estende il discorso a tutte e venti le squadre di A, soltanto Frosinone (1), Sassuolo (0) e Salernitana (0) sono riuscite a fare peggio dei ragazzi di Vincenzo Italiano, che avrà il compito di rinnovare la difesa per affacciarsi al 2024 con grandi ambizioni.