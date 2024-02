CASTRO, Il ritorno in lista e la "vendetta" di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene proposto un focus su Gaetano Castrovilli, da venerdì reintegrato dalla Fiorentina nella lista di Serie A ma non in quella per la Conference. Come evidenzia il quotidiano, Italiano è stato il vero sponsor della mezzala: in campo lodava ogni sua giocata in allenamento, fuori ha operato una lunga strategia di convincimento dei dirigenti per rimettere il centrocampista in gruppo, valutandolo come un vero e proprio acquisto per il finale di stagione.

La sponda con altri direttori è stata semplice, quella con Barone un po’ più complicata e lunga. Il direttore generale aveva pensato inizialmente a una linea dura, a una sorta di “vendetta calcistica” dopo ciò che era successo in estate (il mancato rinnovo in viola e poi il passaggio al Bournemouth saltato per problemi fisici), escludendolo da tutto.