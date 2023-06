C.SPORT, Dia richiesto da Italiano, operazione difficile

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il nome di Boulaye Dia è il più gradito da Vincenzo Italiano. Il senegalese è prossimo a essere riscattato dalla Salernitana, ma dopo l'ottimo campionato disputato è tutt'altro che scontato che rimanga in maglia granata. Nella strada che porta Dia in maglia viola ci sono però due ostacoli principali: il primo che il senegalese deve ancora essere riscattato dal club di Iervolino e il secondo motivo è che il rapporto tra Fiorentina e Salernitana per Dia latita. "La clausola da 25 milioni che entrerà presto in vigore (e che durerà fino a metà luglio) è uno scoglio difficile da aggirare". La Viola comunque non si vuole dare perduta, soprattutto perché Italiano ha chiesto chiaramente il senegalese.

Il mercato in attacco non si ferma però alle entrate. La Fiorentina sta infatti analizzando la situazione di Jovic che da giorni è nel mirino del Galatasaray. l'offerta rimane comunque in secondo piano dato che la Viola otterrebbe scarsi vantaggi economici.

A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.