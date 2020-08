HIGUAIN, Sul mercato ma non rinuncia all'ingaggio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Gonzalo Higuain e sul futuro del Pipita. L'argentino, scrive il giornale, non intende rinunciare ai 7.5 milioni di euro del contratto ma senza la sua uscita, il mercato in entrata è bloccato. Il bomber non è più nei piani della Juventus che lo ha messo sul mercato. Solo che Higuain ha un contratto in scadenza nel 2021 e pesa per 18.3 milioni sui conti: cederlo non è facile.