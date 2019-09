HIGUAIN, Ecco la bestia nera dei viola: a Firenze...

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla questa mattina di Gonzalo Higuain e del suo "feeling" con la Fiorentina, in particolar modo da quando veste la maglia della Juventus: al debutto in A subentrò e segnò, mettendo la prima firma in bianco e nero contro la Fiorentina, una delle sue vittime preferite. Era il 20 agosto 2016 e si giocava allo Stadium, Gonzalo sostituì Mandzukic e fissò il risultato sul 2-1, regalando a Madama la prima gioia in campionato della nuova stagione. Quando vede Viola, infatti, Higuain reagisce come il toro di fronte al drappo rosso del torero nell’arena della corrida, scatenando il suo istinto micidiale sotto porta. Higuain aveva iniziato a far penare i tifosi viola quando ancora vestiva l’azzurro del Napoli: tre gol, due dei quali a casa del nemico, nelle quattro sfide di campionato del 2014-15 e 2015-16. Alla Juventus ha mantenuto le stesse abitudini: due reti il primo anno e una il secondo, anche in questo caso due al Franchi e una allo Stadium. In pratica Higuain è sempre andato in rete contro la Fiorentina per quattro stagioni di fila (dal 2014-15 al 2017-18) e almeno una volta all’anno ha esultato a Firenze.