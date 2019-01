HANCKO, L'occasione giusta per mettersi in mostra

Per David Hancko la sfida di oggi con il Chievo sarà la giusta occasione per mettersi in mostra. In questi mesi ha lavorato molto per avere una chance, ma come scrive Repubblica ha dovuto aspettare la squalifica di Biraghi per partire dal primo minuto. Pioli crede in lui, così come la Fiorentina. Corvino in queste settimane - si legge - ha rispedito al mittente le offerte arrivate da Zenit e Feyenoord.