HAMRIN, Da Rocco a Bati: il ricordo del mondo viola

© foto di Federico De Luca

Quella di ieri è stata una domenica particolare per Firenze, che ha perso non solo uno dei più grandi atleti della storia della città ma anche e soprattutto un fiorentino, uno svedese trapiantato da mezzo secolo in toscana che aveva scelto di vivere a Firenze anche dopo il ritiro dal calcio. E così, alla notizia della scomparsa di Kurt Hamrin, il mondo fiorentino si è stretto nel ricordo della leggenda viola. La Nazione riporta alcune di queste testimonianze di affetto: c'è il presidente Commisso e tutta la società che si sono stretti intorno al dolore della famiglia, con il Dg Joe Barone che è andato anche a visitare casa Harmin dopo la notizia; c'è il messaggio di Gabriel Omar Batistuta, che con Harmin divide lo scettro di miglior marcatore della storia della Fiorentina: "Le mie condoglianze alla famiglia. Alla Fiorentina è diventato una vera e propria leggenda".

Solidarietà anche da parte del tifo organizzato, con uno striscione apposto ieri nei pressi dello stadio Franchi, e anche sui social legati al mondo Fiorentina. Non sono poi mancate anche le parole del governatore della regione, Eugenio Giani: "Non c'è tifoso della mia generazione che non si sia emozionato vedendolo volare in campo. L'Uccellino è volato via ma il suo ricordo resterà in eterno". A Giani si aggiungono anche i ricordi del sindaco, Dario Nardella, dell'assessore Sara Funaro e del capogruppo del Pd Nicola Armentano. Anche la politica, per una volta, unita nel ricordo di Hamrin.