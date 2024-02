HAMRIN, 12 anni da direttore. Tante scoperte, fino a Chiesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È stato ieri l’ultimo saluto a Kurt Hamrin, con i funerali della leggenda della Fiorentina che si sono svolti alla Basilica di San Miniato a Monte. Presenti tanti tifosi viola nonché ex giocatori, ma anche Maurizio Romei, presidente della Settignanese, club in cui l’ex attaccante svedese è stato direttore della scuola calcio dal 1993 al 2005: “Sotto i suoi insegnamenti - racconta Romei ai taccuini de La Nazione - sono cresciute diverse promesse arrivate in serie A: Tommaso Ghinassi, Luca Tognozzi, Lorenzo Tonelli e Federico Chiesa. Kurt è stato personaggio di grande valore per l’insegnamento del calcio ai bambini, insieme in quegli anni a Ferruccio Valcareggi, Leonardo Costagliola e Claudio Rimbaldo. Voglio ricordare il forte legame della Settignanese con gli ex viola. Il club rossonero è dal 1990 Punto Viola e tanti i giovani passati dal club rossonero a vestire la maglia della Fiorentina”.

Romei prosegue: “Personaggio con carisma, esperienza, personalità e professionalità amava la disciplina, l’educazione e il rispetto reciproco che riteneva fondamentali per fare sport, prima ancora di insegnare le tecniche calcistiche. Che i suoi insegnamenti avessero delle valide fondamenta è dimostrato dai tanti giocatori arrivati poi ad alti livelli nei dilettanti e nel calcio professionistico. E anche Federico Chiesa è cresciuto negli ultimi anni del suo lavoro avendo iniziato l’attività calcistica di base nel 2003".