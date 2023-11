HALL OF FAME, I premiati alla cerimonia del 21/11

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ci si avvicina sempre di più al 21 novembre, data in cui si svolgerà l’annuale edizione della “Hall of Fame Viola”, una cerimonia organizzata dal Museo Fiorentina per celebrare i grandi protagonisti della storia del club. Un tuffo nel passato che non rende omaggio solo ai calciatori, ma anche ad altri personaggi, come il preparatore atletico e responsabile recupero giocatori infortunati, Alberto Baccani. Per i giocatori premiati Guido Gratto, ex centrocampista protagonista del primo scudetto, Salvatore Esposito, centrocampista decisivo invece per il secondo scudetto e Angelo di Livio, autore della rinascita della Fiorentina dopo il fallimento del 2002.

Inoltre, in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita del tifo organizzato in Curva Fiesole, verranno insigniti dell’onorificenza dell’ “Ordine del Marzocco” i due attaccanti Ezio Sella e Dino Pagliari, simboli indiscussi nei cuori degli Ultras Viola. Infine, il premio “Bandiera del Calcio DA13“, conferito al capitano di una squadra italiana che abbia vestito anche la maglia azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta un esempio di qualità morali e valori sportivi, verrà premiato Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna dal 1955 al 1975, campione d’Italia nel 1963-64. Lo scrive quest'oggi sulle proprie colonne La Nazione.