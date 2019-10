GUIDOLIN, Fiorentina gioca al futuro. Ribery farà...

Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese la quale oggi sfiderà la Fiorentina al Franchi, ha parlato a La Nazione del match in programma alle 12:30. L'ex tecnico rivede nei viola parte della squadra friulana da lui guidata ai tempi della Champions: "Me la ricorda nel modulo, negli interpreti, fino alla mentalità offensiva. Oggi la Fiorentina è più tecnica dell'Udinese, ma ha meno fisico". Poi i suoi complimenti a Montella per aver trovato la giusta quadra dal punto di vista tattico e un elogio particolare in attacco: "Trovo che la Fiorentina giochi al futuro, nel senso che ormai si va verso un calcio senza riferimenti, rapido, tecnico. Non è necessario un centravanti". Infine un suo confronto tra Ribery e Di Natale, entrambi efficaci ad un'età comunque avanzata: "Hanno in comune la tenacia. Ribery, con questo ruolo da dieci atipico a briglie sciolte, farà benissimo".