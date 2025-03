Gudmundsson, la Nazionale e il profumo di svolta: sia ora lui l'uomo decisivo

L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio ad Albert Gudmundsson, che si annuncia protagonista della sfida di stasera contro il Panathinaikos: Il lungo dialogo tra Palladino e l'islandese prima dell’allenamento di rifinitura non è sfuggito all’occhio più attento. Può (e deve) essere lui l’uomo della svolta viola, anche in coppa, dopo il gol a Napoli che ha riacceso i riflettori su di lui. Il morale di Albert è alle stelle, considerato che alla vigilia del ritorno di Conference è arrivata la notizia più bella: Gudmundsson torna in Nazionale.

A un anno dall’ultima apparizione con l’Islanda, prima della vicenda legale che lo vede tuttora coinvolto (con un grado di giudizio ancora da affrontare), il 10 viola indosserà nuovamente la maglia del suo Paese, visto che è stato convocato per la doppia sfida di Nations League di marzo contro il Kosovo. L’ultima volta per Gud con l’Islanda era stata il 26 marzo 2024, quando andò in gol contro l’Ucraina.