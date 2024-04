FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara di domani pomeriggio contro il Genoa, il Corriere Fiorentino si concentra su Albert Gudmundsson, il grande rimpianto del mercato viola. La Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno sognato di portare l'islandese a Firenze, ma alla fine non ci sono riusciti. La seconda punta del Genoa avrebbe potuto risolvere, lo dicono i numeri, tanti problemi in zona gol per i gigliati. 12 gol in 29 partite di campionato e due in due gare in Coppa Italia. In tutto 14 reti in stagione per Gudmundssn che ha segnato più di tutte le ali viola messe insieme. Sono infatti 10, due in meno rispetto all'islandese, le reti totali in campionato di Nico(7), Sottil(1), Kouame(1) e Ikonè(1).

La storia della trattativa ormai è nota, con i dirigenti viola che hanno provato fino all'ultimo a portare lungo le rive dell'Arno Gudmundsson, e con la società rossoblu che chiedendo una cifra altissima aveva subito fatto capire che non aveva intenzione di vendere il suo gioiello. Italiano aveva chiesto a più riprese un esterno che alla fine, probabilmente anche a causa di un inutile pressing mirato solo sull'islandese, non è arrivato. Chissà che non sia anche per questo che il tecnico siciliano abbia deciso, salvo ripensamenti, di lasciare Firenze.