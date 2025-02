Gudmundsson, futuro da scrivere, che potrebbe portare di nuovo a Genova

E se il futuro di Albert Gudmundsson fosse di nuovo rossoblù? Lo suggerisce il Corriere Fiorentino: mentre a Firenze ci si interroga sul futuro, a Genova si guarda già avanti. Il nome di Gudmundsson torna a essere centrale nel mercato, con la possibilità di un ritorno al Genoa che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile.

Sono gli strani percorsi del calcio di oggi ad aprire uno scenario impensabile fino a poco tempo fa, scrive il Corriere. Cinque mesi fa, la Fiorentina aveva finalmente chiuso un lungo inseguimento iniziato a gennaio 2024, dopo che il Genoa era riuscito a trattenerlo in precedenza. Ora, con il numero 10 fermo ai box per una frattura al coccige, il suo mancato riscatto potrebbe trasformarsi in un’opportunità per il Grifone.

«La Fiorentina ha un diritto di riscatto, ma non un obbligo», ha spiegato Marco Ottolini, direttore sportivo rossoblù, al Secolo XIX. «Affronteremo la questione a fine stagione, ma se i viola rinunciassero, Gudmundsson tornerebbe da noi a luglio. Mi sorprende la sua fragilità fisica: in due anni e mezzo qui non aveva mai avuto problemi. Spero rientri presto». Intanto, la Fiorentina valuta se investire i 17 milioni (più 3 di bonus) per il riscatto. Il Genoa osserva con interesse, ricordando la straordinaria stagione 2023-24 del giocatore, autore di 16 gol e 5 assist. Pradè e Goretti dovranno decidere, considerando anche che il prestito è costato 6 milioni anziché 8, poiché non sono scattati i bonus previsti.