Gudmundsson, a San Sirto ci sarà. L'occasione giusta per tornare decisivo

vedi letture

Adesso è il momento di vedere il vero Albert Gudmundsson. La doppietta contro la Lazio e il gol vittoria contro il Milan non bastano ai tifosi della Fiorentina che dall'islandese si aspettano qualcosa in più. L'ex Genoa deve diventare l'arma in più dei gigliati nella corsa alla Champions League e, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stradio, solo ritrovando la migliore condizione fisica, mai avuta a Firenze a causa di due infortuni, potrà farlo. Per adesso i gol in campionato sono quattro, due con la Lazio, uno col Milan e uno contro il Genoa, mentre con la maglia rossoblu la scorsa stagione di questi tempi di reti ne aveva già segnate 9.

Numeri che certificano un rendimento e un apporto alla causa completamente diverso, numeri che però Gudmundsson vuole invertire, tornando decisivo come quando vestiva la maglia dei liguri. Dopo aver saltato al sfida di giovedì sera al Franchi a causa di una tonsillite, la gara di San Siro potrebbe essere l'occasione giusta per tornare determinante.