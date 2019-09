GUALEMI, Pulgar, ti sfido a biliardo. Commisso...

Il campione mondiale di biliardo Matteo Gualemi, grande tifoso della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione soffermandosi in particolare sulla passione di Pulgar per le stecche: "Speriamo di mettere in calendario una sfda con lui" ha raccontato. "Se vuole può scegliere la specialità, anche se penso da buon sudamericano anche lui giocherà i ‘5 birilli’. Magari fosse arrivato a Firenze prima: ho giocato anche a calcio, proprio nello stesso ruolo di Pulgar, prima nel Galluzzo, poi a Scandicci. Mi avrebbero fatto comodo i suoi consigli. A differenza di Pulgar che è tecnica e corsa, io ero molto più... fermo... ero uno alla Bolatti. La mia passione? Sono tifoso viola da sempre. Anche quando sono all’estero per qualche gara cerco sempre di seguirla in tv. Commisso ha riportato entusiasmo. Il suo modo di relazionarsi con i tifosi è straordinario e Barone è coinvolgente. Forse si poteva fare qualcosa in più sul mercato, ma bisogna dargli tempo di lavorare e avere pazienza. Sono sicuro che faranno grandi cose per Firenze".

