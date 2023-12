GROUPAMA ARENA, Saranno 1000 i tifosi della Fiorentina

FirenzeViola.it

Saranno circa 1000 i tifosi della Fiorentina previsti a Budapest per seguire la squadra viola contro il Ferencvaros. Lo riporta La Nazione, che spiega come la trasferta non scomoda dal punto di vista logistico e bellezza di Budapest ha aiutato gli indecisi. Alla Groupama Arena la squadra di Italiano avrà un bel supporto, sfruttando anche i sostenitori dell'Ujpest che hanno un'amicizia radicata nel tempo con la Fiorentina.