Grosso via da Sassuolo? Sì, ma solo con conguaglio. Lo staff era al Franchi

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Fabio Grosso resta l'alternativa principale a Vanoli per la Fiorentina e il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola riporta un particolare curioso: lo staff dell'allenatore Campione del Mondo, attualmente al Sassuolo, era al Franchi venerdì sera per la partita tra Fiorentina e Atalanta. Un dettaglio che potrebbe essere anche un'indicazione sulla prossima scelta del club viola. Da parte del Sassuolo intanto sta già crollando il muro in merito all'addio dell'allenatore che avrebbe ancora un altro anno di contratto con i neroverdi:

Per lasciarlo partire, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali chiederà un conguaglio o comunque un elemento da inserire nella sua rosa. L’antifona è chiara: chi vuole Grosso lo può trattare, ma deve essere in grado prima di tutto di soddisfare le esigenze della società emiliana. Solo a quel punto se ne potrà ragionare.