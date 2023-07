GROSSETO, Quasi il tutto esaurito allo Zecchini per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Come scritto da La Nazione nella giornata di martedì i viola saranno di scena a Grosseto: allo stadio Zecchini Biraghi e compagni sfideranno i padroni di casa in un’amichevole in programma alle 20.45. La Curva nord (dei tifosi biancorossi) è quasi tutta esaurita, saranno davvero molti i tifosi del Grosseto presenti, curiosi di vedere la propria squadra del cuore contro la Fiorentina. Una bella occasione anche per i tifosi viola che vivono in zona oppure per coloro che si stanno godendo le vacanze sulla costa e facendo pochi chilometri potranno vedere la partita dal vivo. Quella di martedì d’altronde sarà la prima amichevole di questa estate aperta al pubblico e non troppo lontana da Firenze (escludendo quella di Belgrado dunque).

LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI FV