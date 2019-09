GRAZIANI, Chiesa-Ribery? Con Lewandowski...

Ciccio Graziani, a La Gazzetta dello Sport, commenta la scelta di Vincenzo Montella di schierare Federico Chiesa da prima punta: "Con la Sampdoria ha segnato un gol da centravanti vero. Sembrava di vedere in azione suo padre. Ma Federico non è una prima punta. Può fare questo ruolo in una situazione di emergenza. Ma la sua vera posizione in campo è quella di attaccante esterno bravo a stringere al centro per cercare la conclusione o l’uno-due con il compagno di squadra. Vedendo le magie di Franck Ribery e le prodezze di Chiesa ho pensato che se la Fiorentina avesse Lewandowski come centravanti avrebbe un reparto offensivo da Bayern Monaco".