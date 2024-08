GRAVINA, La Fiorentina può ripetere l'exploit del Bologna

FirenzeViola.it

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del prossimo campionato:

"Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna".