Gosens sulla via del recupero: c'è ottimismo sulla sua presenza a Milano sabato

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni di Robin Gosens in vista del prossimo incontro di campionato in programma sabato sera contro il Milan. L’esterno tedesco ha saltato Fiorentina-Atalanta per un colpo al ginocchio subito alla vigilia della partita ma c'è ottimismo per il suo recupero per Milano. Quindi secondo il quotidiano Raffaele Palladino potrebbe tornare ad avere a disposizione il terzino sinistro dopo il turno di stop al Franchi.