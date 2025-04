Gosens, ottimismo per la sua presenza a San Siro. Ma Parisi è di nuovo pronto

Sulle pagine odierne de La Nazione viene proposto un approfondimento sulle condizioni di Robin Gosens, ancora in forse verso la gara di domani a San Siro: l'ottimismo dei giorni scorsi è stato confermato in conferenza stampa da Palladino che conta di recuperare l'esterno tedesco. Ancora qualche piccolo fastidio dopo il colpo al ginocchio rimediato nell'allenamento di sabato scorso, ma Gosens dovrebbe viaggiare con la squadra nella serata di oggi quando il gruppo si sposterà nella sede del ritiro lombardo. Convocazione quasi certa, dunque, per l'impiego dal 1' vale quanto detto nei giorni scorsi. Sarà Gosens a decidere in base alle sue sensazioni. Conosce bene il proprio corpo e sa quali e quanti sono gli impegni della Fiorentina nelle prossime settimane. Alla base c'è la volontà di non rischiare, ma se le sensazioni saranno buone allora andrà in campo.

In preallarme resta comunque Parisi, reduce da una buona prova contro l'Atalanta. E anche contro i rossoneri si preannuncia una bella battaglia sulle corsie laterali.