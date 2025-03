Gosens è tornato il dominatore delle metà campo avversarie: domani sta a lui

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina si sofferma anche su Robin Gosens. Domenica di riposo - si legge - per essere tirato a lucido giovedì. Nel complesso, tre degli ultimi quattro gol dei viola portano la sua firma (oltre al doppio assist di giovedì scorso anche lo stacco imperioso col quale ha deciso la gara col Lecce dieci giorni fa). La Fiorentina ripartirà da lui, nel suo nuovo-vecchio ruolo, quello di esterno a tutta fascia.

Riportato alle origini Gosens è sembrato simile alla sua versione più celebre, ovvero al dominatore delle metà campo avversarie ammirato ai tempi dell'Atalanta, un jolly prezioso soprattutto negli assalti all'area avversaria: non è un caso se, dei quattro gol segnati in maglia viola, tre siano arrivati da esterno a tutto campo (ovvero in nove occasioni) mentre nelle restanti 21 da terzino è arrivata solo una marcatura.