Gosens e le tre persone a cui dire grazie: "Gasperini, Pusic e mio padre"

Nella sua lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il laterale della Fiorentina Robin Gosens ha risposto anche a una domanda sulle tre persone a cui dire grazie per la sua vita e per la sua carriera: "Gasperini: mi ha cambiato la vita a livello calcistico, mi ha estratto cose che non sapevo ma che avevo. Poi a Marino Pusic, tecnico dello Shakhtar: lui è stato il primo allenatore in Olanda, mi ha portato da una squadra piccola in Germania alle giovanili del Vitesse. Mi ha visto, mi ha voluto, ha chiamato i miei genitori dopo un provino.

E poi a mio padre: Holger, il mio Batman, che a stamattina non mi ha ancora fatto un complimento in vita sua. Non per cattiveria m alo fa per tenermi coi piedi a terra. Io sono nato in un villaggio piccolo, lontanissimo dai soldi e dalla vita che sto facendo: e questo mondo per i miei genitori era impossibile da immaginare e il suo modo di pensare è un modo amorevole di stimolarmi".