Gosens da oggi in gruppo ma solo stamani si saprà se a Milano giocherà dal 1'

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto della situazione sulle condizioni di "salute" di alcuni giocatori viola in vista della trasferta di sabato sera a San Siro contro il Milan. Resta ancora lontano dal gruppo Andrea Colpani, la cui stagione si è complicata in modo importante dopo il problema al piede patito nel match contro il Como. L’intenzione è quella di provare a rientrare in gruppo in vista del doppio confronto europeo. Differenziato anche per Gosens, che oggi però dovrebbe tornare in gruppo. Intorno al ginocchio dell’esterno tedesco non c’è alcuna preoccupazione.

Si è trattato soltanto di una forte contusione, sarà lui stesso a gestirsi in vista dei prossimi impegni. La convocazione per il Milan non pare in dubbio, l’impiego in campo sarà deciso più avanti anche in relazione al match di giovedì prossimo in Slovenia