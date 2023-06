GONZALEZ, Una Viola attorno a lui. Muro alle offerte

FirenzeViola.it

È Nico Gonzalez il primo uomo da difendere in estate per la Fiorentina. Come scrive Il Tirreno, i dirigenti viola e Vincenzo Italiano non rinunceranno all’argentino, il quale è di fronte a due strade. Una appartiene alla società, che dovrà continuare i buoni propositi con una resistenza ad oltranza di fronte alle offerte che arriveranno per l'ex Stoccarda, l'altra riguarda lo stesso Nico Gonzalez che, a sua volta, ha il compito di confermarsi e migliorarsi ai livelli più alti così da prendere per mano la squadra viola e provare a portarla al successo. Barone e Pradè - si legge -, con Italiano, hanno messo Gonzalez in cima alla lista dei confermati su cui costruire il nuovo gruppo. E il diretto interessato è consapevole di essere soltanto a metà (forse nemmeno) dell'opera per cui due estati fa Commisso ha sborsato 27 milioni di euro. Per lui, la Fiorentina dirà di no al Fulham, al Valencia e agli assalti di qualsiasi altra squadra.