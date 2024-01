GONZALEZ, Segnali positivi. Dodo-Castro: tempi incerti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ancora tre giorni a disposizione di Italiano e della squadra per preparare al meglio Fiorentina-Inter. Come evidenzia questa mattina La Nazione, ancora una volta occhi puntati su Gonzalez, che fin dall’inizio della settimana dà segnali positivi. L’argentino continua ad allenarsi regolarmente in gruppo quindi è a disposizione. Resta da capire quanti minuti avrà nella gambe domenica, Italiano deciderà cosa fare in base a quello, senza dimenticare che Nico non gioca una partita da 40 giorni.

Lavoro in gruppo anche per Dodo e Castrovilli, ma per loro tempi ancora da definire. Oggi giornata libera per la squadra, che tornerà ad allenarsi domani alle 14.30.