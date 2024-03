GONZALEZ, La sfida a Dybala in due momenti opposti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stasera sarà anche la sfida tra Gonzalez e Dybala. Come scrive Corriere dello Sport - Stadio, da una parte un diez "de facto" che cerca di ritrovarsi. Dall'altra un altro che, pur non avendo la dieci sulle spalle, per colpi e qualità incarna al meglio l'essenza di quel numero. Dal rientro post-infortunio, Nico ha segnato una rete in otto gare, rendendosi protagonista soprattutto per l'inusuale imprecisione dal dischetto.

Titolare anche giovedì scorso e in campo per tutti i novantacinque minuti contro il Maccabi Haifa, Italiano sta cercando di riacquistare il miglior Gonzalez facendolo giocare sempre e così sarà anche oggi. Dall'altra parte, nello stesso periodo in cui il viola è stato alle prese con i postumi dell'infortunio ai flessori, a Roma si è visto probabilmente il miglior Dybala degli ultimi anni. Con De Rossi l'argentino viaggia a uno score di quasi un gol a partita (8 reti nelle ultime 9 giocate, 5 nelle ultime tre) e sta ritrovando numeri che in carriera non si vedevano dalla prima gestione Allegri alla Juventus.