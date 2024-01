GONZALEZ, Countdown ritorno: in campo domenica?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è presente un focus legato a Nico Gonzalez e al suo probabile ritorno in campo nel corso delle prossime sfide dopo lo stop di un mese ai flessori. L'argentino in questa settimana potrebbe tornare a pieno regime e dunque a disposizione del tecnico per la gara con l'Inter, che chiuderà un mese di gennaio avaro di soddisfazioni per la Fiorentina.

L’assenza di Gonzalez, che si è infortunato a metà dicembre nel primo tempo della sfida di Conference col Ferencvaros, ha messo in luce quanto sia complicato per i viola fare a meno del suo talento più limpido. L’argentino un mese dopo è tornato a correre e anche in Arabia ha svolto parte del suo allenamento in gruppo. Questa settimana sarà dunque fondamentale. La lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra accusata a Budapest, spinge Italiano alla calma e alla massima gradualità.